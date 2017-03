Lei Seca: Blitz autua três motoristas em Campos do Jordão

Home

- 16:58

Ao todo 137 condutores foram abordados e submetidos ao teste etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro, na noite desta sexta-feira.

Redação

Campos do Jordão

Blitze de fiscalização da Lei Seca flagraram três motoristas alcoolizados na noite desta sexta-feira, 24, em Campos do Jordão.

No total, 137 condutores foram abordados e submetidos ao teste do etilômetro, conhecido popularmente como bafômetro, durante as blitze, que foram realizadas nas avenidas Dr. Januário Miraglia e José de Oliveira Damas.

Os três condutores autuados por embriaguez terão que pagar multa no valor de R$ 2.934,70 e responder a processo administrativo junto ao Detran.SP para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.



Um desses motoristas, também responderá na Justiça por crime de trânsito. Ele apresentou índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro. Se condenado, poderá cumprir de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca, também conhecida como "tolerância zero".

Integração. A ação faz parte Programa Direção Segura, que é coordenado pelo Detran.SP para a prevenção e redução de acidentes e mortes no trânsito causados pelo consumo de álcool. Além das equipes do Detran.SP, o programa conta com a atuação das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica