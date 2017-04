'Lei Odila' deve ser votada nesta segunda pela Câmara

Home

- 14:32

Redação

Taubaté

O projeto que prevê que o pagamento de licença-prêmio para os funcionários da Prefeitura de Taubaté passe a ser feito em ordem cronológica e com transparência está na pauta da próxima sessão da Câmara, que será realizada nessa segunda-feira.

Apresentado dia 13 de fevereiro, o texto teve sua tramitação acelerada após o jornal noticiar que a madrasta do prefeito Ortiz Junior (PSDB) recebeu ‘supersalário’ de R$ 78.367,40 em fevereiro -- a suspeita é que a secretária de Finanças, Odila Sanches, tenha ‘furado a fila’

O projeto recebeu os últimos pareceres entre quarta e quinta, e foi incluído na pauta divulgada nessa sexta. Ele é o quarto item da pauta, mas os três anteriores são votações em segunda discussão, o que é feito rapidamente. Ou seja, o projeto deve começar a ser discutido já nessa segunda-feira.

São necessários 10 votos para a aprovação do texto, que é de autoria do vereador Guará Filho (PR), presidente do Sindicato dos Servidores. Segundo o projeto, a lista de funcionários que pediram pagamento da licença-prêmio será divulgada no Portal do Servidor, citando nome e matrícula, número do pedido, data de protocolo e o período aquisitivo.

Caso. Devido à licença-prêmio, o salário bruto de Odila foi de 19,5 mil para R$ 78,3 mil. O líquido passou de R$ 10,4 mil para R$ 69,192 mil.

O governo Ortiz Junior nega que Odila tenha sido favorecida, mas omite informações como a data em que ela solicitou o pagamento e a que período aquisitivo ele se refere. Como secretária de Finanças, é ela quem autoriza pagamentos aos servidores, como a licença-prêmio.