Lei de Zoneamento 'misto' quer ampliar a verticalização

Entre outras coisas, diretor do Ciesp acredita que a área da Kanebo é mais atrativa para as indústrias pequenas e médias

Hernane Lélis

São José dos Campos

O projeto de revisão pontual na Lei de Zoneamento de São José dos Campos, que vai começar a ser debatido com a população na próxima segunda-feira, prevê reutilizar emendas propostas pelos vereadores e que foram invalidadas pela Justiça, ressuscitar partes texto original encaminhado em 2010 à Câmara e propor novas diretrizes de parcelamento, uso e ocupação do solo na cidade.

A primeira audiência pública da série de seis encontros que serão promovidos pela prefeitura será na Casa do Idoso, às 19h, no Bosque dos Eucaliptos, zona sul da cidade. Na região, uma das medidas propostas pela administração municipal é a ampliação da área onde é permitida a instalação de prédios de até oito andares entre as ruas Taru e Rosário -- antiga fábrica da Kanebo, no bairro Jardim América, zona sul da cidade.

Antes da Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) que invalidou o zoneamento de 26 áreas de São José, entre elas a região da Kanebo, o local tinha uma área classificada como ZUC4, que também permite prédios de oito pavimentos, e outra de 152 mil metros quadrados denominada ZUPI, destinada a atividades comerciais em que não é permitida a construção de prédios.

“Não faz sentido manter indústrias do porte da Kanebo. Optamos por padronizar a utilização com comércio, serviço e indústrias de médio porte, a região possui infraestrutura adequada para isso. Caso necessite, o empreendimento terá que realizar obras de contrapartida”, disse o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, Marcelo Manara.

O diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de São José, Almir Fernandes, também acredita que a área da Kanebo é mais atrativa para indústrias de pequeno e médio porte. “Elas causam menores transtornos aos vizinhos. O local não é mais adequado para empresas maiores”, ressaltou o diretor.

Justiça. A mudança no zoneamento em uma área de proteção ambiental próximo ao bairro Torrão de Ouro para ZQA-- uma classificação mais flexível às instalações de empreendimentos -- pode resultar em uma nova Ação Direta de Inconstitucionalidade à emenda em questão. A proposta de mudança foi apresentada em uma emenda parlamentar e derrubada pela Adin, mas está retornando agora no projeto do Executivo. “Não existe problema em mudar a lei desde que tenha uma justificativa técnica que descaracterize essa zona de proteção ambiental”, disse o promotor de Justiça de Meio Ambiente e Urbanismo, Gustavo Médice.

Ainda de acordo com o promotor, a autorização legal para fixação de normas e critérios de zoneamento como atribuição exclusiva do Executivo retira a obrigação do poder público de debater com a sociedade as regras de desenvolvimento da cidade.

“Essa análise [impacto ambiental e ações de preservação] não pode ficar sob responsabilidade do empreendedor e nem do Executivo, deve constar na lei”, afirmou Médice.

Sem querer. Quando disponibilizou o projeto para análise da população no site da prefeitura, a secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade chegou a colocar uma alteração a mais que não estava entre os "vazios jurídicos" causados pela Adin. Dias depois, o item foi retirado do projeto elaborado pela pasta. “Nenhum artigo fora da ação chegou a entrar. O que aconteceu foi um erro de encaminhamento interno, mas já foi resolvido”, explicou o secretário, Marcelo Manara.

Câmara pretende aprovar a revisão em maio, sem emendas

A previsão do governo Felicio Ramuth (PSDB) é encaminhar o projeto de revisão do zoneamento no próximo mês para apreciação da Câmara de São José. Ainda em maio, a prefeitura espera conseguir aprovar a proposta, colocando fim ao vazio jurídico existente na atual legislação que se arrasta desde fevereiro de 2015.

O secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, Marcelo Manara, pretende finalizar as seis audiências públicas, analisar as propostas encaminhadas pela população e somente após esse processo enviar o texto ao Legislativo. O cronograma, segundo o presidente da Comissão de Planejamento da Câmara, o vereador Walter Hayashi (PSC), será respeitado pela Casa. "A proposta foi apresentada aos vereadores da base e está muito boa. Como presidente da Comissão, não vou aceitar nenhuma emenda, se alguém fizer, vou rejeitar", disse Hayashi.

O problema jurídico da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo de São José foi provocado justamente por emendas parlamentares aprovadas durante a madrugada pelos vereadores, em 2010. No dia 3 de fevereiro de 2015, o Tribunal de Justiça de São Paulo invalidou essas emendas por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade.

A medida retirou regramento de 26 áreas da cidade, prejudicando o andamento e aprovação de diversos processos na prefeitura. No ano passado, o ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT) encaminhou um projeto propondo um novo zoneamento para o município, mas a proposta foi arquivada.