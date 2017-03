Ladrões de residência são detidos em São José

Home

- 14:27

Redação

São José dos Campos

Após assaltarem uma residência na zona norte, dois jovens foram detidos pela Polícia Militar, na noite de ontem em São José dos Campos.

De acordo com a PM, depois do assalto os indivíduos de 17 e 20 anos, fugiram em direção a zona sul da cidade levando um automóvel e uma motocicleta das vítimas. Os proprietários do imóvel foram agredidos e amarrados pelos jovens.

Já na zona sul da cidade, policiais do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) conseguiram abordar o carro com a dupla, na rua Arcilio Moreira da Silva, no bairro Jardim Morumbi.

Além dos veículos, foram localizados com eles, uma TV, um vídeo game, R$ 714,00, um computador e duas armas, sendo um revólver calibre 32 e uma espingarda de fabricação artesanal.

A dupla foi encaminhada para o 3° DP (Distrito Policial), onde a ocorrência foi registrada.