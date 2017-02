La La Land é favorito para fazer história no Oscar

Home

- 20:08

Obra de Damien Chazelle pode se tornar o filme com mais estatuetas douradas na história do cinema



Fabricio Correia

Especial para O VALE

Neste domingo durante a 89ª cerimônia de entrega do Oscar, “La La Land – Cantando Estações” pode se consagrar como o filme a ganhar mais estatuetas na história. A obra de Damien Chazelle já se igualou no número de indicações dos recordistas “Titanic” e “A Malvada”, com 14. Agora, pode superar ou se igualar com “Ben-Hur”, “Titanic” e “O Senhor dos Anéis – O Retorno do Rei”, com 11 estatuetas.

Meu palpite é que o filme ficará com dez prêmios, entre eles, filme, diretor, atriz, canção e trilha sonora. Cerca de 225 países acompanharão a cerimônia do Oscar nesta edição. O jornal O VALE, abre um painel com os favoritos para as principais categorias.

Filme e direção. É o ano de “La La Land”, que celebrando a magia de Hollywood ofuscou os principais concorrentes[/TXT], entre eles um dos filmes mais marcantes dos últimos tempos, "Moonlight - Sob a Luz do Luar". O jovem Damien Chazelle, vai levar a melhor. Será o diretor mais novo na história a receber a estatueta dourada.

Melhor ator. Casey Affleck ou Denzel Washington? A categoria mais disputada em 2017 é sem dúvida a de melhor ator. Nesta categoria, levando em conta a grande polêmica do ano passado, onde nenhum ator negro recebeu indicação ao prêmio nas principais categorias. Acredito que Denzel Washington, mas fico com Casey Affleck.

Melhor atriz. Emma Stone, saltitante. Embora Isabelle Huppert tenha grande atuação em Elle, mas Emma é a atriz da vez, ponto para “La La Land”.

Ator coadjuvante. Mahershala Ali, o ator, que é muçulmano, teve um grande ano em 2016. Fez um vilão na celebrada série Luke Cage, participou de um grande sucesso de bilheteria “Estrelas Além do Tempo” e o é favorito ao Oscar por Moonlight – Sob a Luz do Luar.

Melhor atriz coadjuvante. Viola Davis, imbatível. Vencedora do Emmy pela interpretação na série How to Get Away with Murder eindicada duas vezes ao Oscar (por Dúvida e Histórias Cruzadas), já ganhou o Golden Globes pelo filme e levará a estatueta dourada

Roteiros adaptado/original. Moonligh e Manchester à Beira-Mar. Duas histórias com forte apelo emocional.

Melhor filme estrangeiro. Alemanha? Irã deve levar. O decreto de Trump suspendendo vistos e impedindo entrada de cidadãos de sete países na maioria muçulmanos, aguçou o interesse dos acadêmicos pelo filme O Apartamento, do já indicado anteriormente ao Oscar Ashgar Farhadi.

Melhor animação. Disney, de novo. Com uma bilheteria mundial superior a US$ 1 bilhão, "Zootopia: Essa Cidade é o Bicho" deve levar o prêmio.