'La La Land' é consagrado no Globo de Ouro

- 14:16

Longa metragem de Damien Chazelle recebe maior número de prêmios da história

Fabrício Correia

Especial para O VALE

Desbancando os filmes "Um Estranho no Ninho" (1975) e "O Expresso da Meia-Noite" (1978), que ganharam seis prêmios "La La Land: Cantando Estações" bateu o recorde de premiações no Globo de Ouro, no último domingo, com sete estatuetas: filme de comédia ou musical, duas [/TXT]estatuetas para Damien Chazelle, direção e roteiro, duas para Justin Hurwitz, canção original e trilha sonora, atriz para Emma Stone e ator para Ryan Gosling.

Tributo de Chazelle à era de ouro dos musicais dos Estados Unidos foi o filme do ano para a imprensa estrangeira sediada em Los Angeles e vem se desenvolvendo bem nas bilheterias americanas, neste fim de semana chegou a US$ 50 milhões.

Na categoria filme de drama, o sensível "Moonlight – Sob a Luz do Luar", sobre o despertar para a homossexualidade de um jovem negro que tenta escapar dos caminhos da criminalidade nos submundos de Miami, levou a melhor. Na categoria animação, o vencedor foi Zootopia, da Disney, que ano passado registrou mais de US$ 1 bilhão em bilheterias ao redor do mundo. Casey Affleck celebrado por sua atuação no drama de família "Manchester à Beira-Mar" levou o prêmio de melhor ator. O britânico Aaron Taylor-Johnson foi premiado como melhor ator coadjuvante por seu pape l como psicopata em "Animais Noturnos" e a excepcional Viola Davis foi premiada pelo drama familiar "Fences".

Noite francesa. Em uma das boas surpresas da noite a francesa Isabelle Huppert levou o prêmio de melhor atriz dramática por seu papel em "Elle", que somou, no total, dois prêmios. A bolsa de apostas de Hollywood dava o premio certo para Natalie Portman, irrepreensível por sua personificação da ex-primeira-dama dos Estados Unidos Jackeline Kennedy no filme biográfico "Jackie", dirigido pelo chileno Pablo Larraín.

O filme de Paul Verhoeven, forte e contundente, conta a história de uma mulher que foi estuprada em sua casa e tenta encontrar o agressor, levou também o prêmio de filme em língua estrangeira, desbancando a comédia alemã Toni Erdmann, favorita.

"Fora Trump". Às vésperas da posse do presidente eleito americano Donald Trump, a ser realizada no próximo dia 20 de janeiro, o magnata foi o centro dos discursos com conteúdo político e social. Críticas e piadas contra Donald Trump, foram recorrentes. O apresentador Jimmy Fallon o comparou com o sanguinário rei Joffrey da série "Game of Thrones".

A grande homenageada da noite, a atriz Meryl Streep que possui 30 indicações ao prêmio e o recebeu em 8 ocasiões, ao ser agraciada com o troféu Cecil B. DeMille, pelo conjunto de sua carreira, fez um discurso contundente contra o que chamou de desrespeito, violência e bullying do presidente eleito, e fez qu estão de chamar a a responsabilidade da indústria cinematográfica e ressaltar a importância da imprensa neste momento.

Contra a xenofobia disparou; "Hollywood está repleta de forasteiros e estrangeiros. Se você expulsar todos, não terá mais nada para assistir, com exceção de futebol e artes marciais mistas, que não são arte", bradou Streep, sendo ovacionada.

A emoção tomou conta da cerimônia com uma tocante homenagem às atrizes Carrie Fisher e Debbie Reynolds, mãe e filha, símbolos de Hollywood, falecidas no final de dezembro, com apenas um dia de diferença. Um clipe com cenas de seus filmes, ao som da canção "You Made Me Love You", do musical "Irene", cantada por Reynolds foi exibido.

TV. Nas categorias de TV, a Netflix, que ano passado liderou as indicações mais saiu de mãos vazias, nesta edição superou a HBO com o prêmio de melhor série de drama para a produção sobre a família real britânica "The Crown", que desbancou "Game of Thrones" e fez de Claire Foy uma estrela, levou o prêmio de melhor atriz em série de drama.

Outros destaques foram "Atlanta", sucesso arrebatador nos Estados Unidos que venceu como melhor série de comédia e melhor ator de comédia, os dois prêmios para Donald Glover, nova sensação da televisão americana.

Grande vencedor. A minissérie inglesa "The Night Manager", foi a produção mais premiada da noite na categoria interpretação, levou três prêmios nas categorias para Tom Hiddleston, Hugh Laurie e Olivia Colman, e "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story", levou duas estatuetas; melhor minissérie ou filme para a TV e melhor atriz de minissérie ou filme para TV, a excelente Sarah Paulson.

Transmissão e mídias. Diversos memes invadiram as time lines do Twitter e do Facebook, fazendo referências aos vestidos de cor amarela, a semelhança da boneca Bela, de Emma Watson com Ingrid Guimarães, a homenagem "acidental" de Sarah Jessica Parker idêntica a princesa Leia de Carrie Fisher e Emma Stone beijando o vácuo no momento do prêmio de Demian Chazelle. Rubens Ewald Filho divou na transmissão pela TNT Brasil, chamando Casey Affleck de "canastrão horroroso" e mostrando-se contrariado com alguns outros prêmios. Emocionou-se com a homenagem a Debbie Reynolds uma de suas estrelas prediletas. É nosso crítico estelar.