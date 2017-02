Kinoplex Vale Sul oferece CineMaterna e Sessão Azul nesta semana

Home

- 12:15

Redação

São José dos Campos



Nesta terça-feira (7) e no sábado (11), o Kinoplex Vale Sul, do Vale Sul Shopping recebe duas atrações especiais, o CineMaterna e o Sessão Azul.



No CineMaterna, as salas são adaptadas para receberem as mamães e papais com bebês de até 18 meses. Nesta sessão o filme a ser exibido é o “Quatro Vidas de um Cachorro” e ocorrerá às 14h. O objetivo do CineMaterna é proporcionar entretenimento e o resgate social da mulher com filho recém-nascido.



Todos os participantes pagarão meia-entrada, sem necessidade de apresentação de qualquer documento: R$ 9,50. Apesar de ser uma sessão focada às mães com bebês pequenos, todas as pessoas são bem-vindas. Não é necessário ter um filho na idade citada para participar.



Já na Sessão Azul é adaptada para autistas e seus familiares, o filme exibido será “Sing: Quem Canta Seus Males Espanta” e todos pagam meia-entrada do dia: R$ 10,00.



A Sessão Azul, na região, ocorre somente no Kinoplex Vale Sul e é adaptada para deixar autistas mais confortáveis, com som mais baixo, ambiente a meia luz, ar condicionado em temperatura ambiente e equipe especializada para auxiliar as crianças e as famílias caso haja surtos durante a sessão. A entidade da cidade em parceria com o cinema é a Viva Autista.



A sala pode ter somente 70% de lotação para que o ambiente fique mais livre para todos poderem cantar, correr, brincar.