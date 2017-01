Juvenil diz que Câmara caminhará junto a Felicio

Home

- 08:57

Vereador do PSDB, eleito para comandar Legislativo, diz que eleitor deu voto de confiança para prefeito



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

A virada de ano representou uma inversão de papeis para o vereador Juvenil Silvério (PSDB). O tucano, líder de seu partido na Câmara no governo de Carlinhos Almeida (PT), abandona o trabalho de oposição. Eleito presidente do Legislativo, agora vai defender os interesses do prefeito Felicio Ramuth (PSDB).

Para que o governo tenha facilidade na aprovação de projetos, defende que secretários acompanhem as sessões no Legislativo e conversem com vereadores durante as votações. “Algumas pessoas enxergam como uma tentativa de colocar cabresto nos vereadores. Eu vejo diferente. Acredito que é uma forma de atuar na orientação”, afirma.

Confira trechos da entrevista com o parlamentar, que foi candidato único na eleição de domingo.

Que balanço o senhor faz da eleição para a presidência?

O processo para a escolha do presidente é sempre tenso. São várias pessoas querendo o cargo, buscando conquistar apoio dos colegas. Saí como candidato porque vi uma possibilidade de contribuir com o Felicio, um governo novo, com nova pegada. Conforme o processo ia caminhando, percebi que outros tinham interesse. Aí precisei melhorar a minha performance como candidato e convencer os outros a somar comigo. Cheguei ao dia da eleição com receio, porque podia surgir uma surpresa.

Como foi possível ser candidato único e ter a adesão da oposição ao seu nome?

A Amélia Naomi (PT) foi reconduzida a mesa diretora, como 2ª secretária. Pedi a ela para vir conosco nesse processo, já que é bastante participativa, gosta das atividades da Casa. Solicitei ao Wagner Balieiro (PT) que me apoiasse nas questões relativas à revisão do regimento. Quero contar com todos os vereadores, cada um na sua particularidade. Queremos mostrar que os 21 parlamentares são atuantes.

Quais serão seus principais desafios à frente da Câmara neste início de mandato?

O principal projeto, neste início, é o que organiza a prefeitura, esse realinhamento administrativo que vai ocorrer. A Câmara terá o desafio de caminhar junto com o governo. Internamente, vamos buscar melhorias na gestão do Legislativo.

Depois de ser presidente entre 2011 e 2012, no governo tucano, o senhor virou oposição à gestão de Carlinhos Almeida (PT). Como é voltar à situação?

É inusitado. No governo Eduardo Cury (PSDB), eu era presidente da Câmara e da situação. Depois, passei quatro anos na oposição. Agora, volto a ser presidente da Câmara e da situação. É um momento diferente. A cidade toda dedicou ao Felicio um voto de confiança. É desafiador, porque não só o Felicio, mas o grupo de secretários e vereadores da base de sustentação vai ter que ter a mesma pegada de gestão.

Como o senhor imagina o trabalho da oposição na Câmara?

Vai ser igual à oposição feita até 2012, nos governos do PSDB. O PT vem com três nomes na sua base de oposição. Eles vão fazer um trabalho para apontar erros nos rumos. Vou dialogar com todos.

O secretário de Governança, Anderson Farias, acompanhou do plenário a primeira sessão do ano. O Executivo deve estar presente nas votações?

Acho importante essa participação. Algumas pessoas enxergam como uma tentativa de colocar cabresto nos vereadores. Vejo diferente. Acredito que é uma forma de atuar na orientação. De repente, um projeto que chega para ser votado precisa de informação rápida. Essa pessoa presente pode buscar a informação com mais rapidez, deixando o vereador tranquilo para votar a favor ou contra.

A Justiça determinou que Câmara crie uma lei que estabeleça percentual mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira. Como ficará essa situação?

Em março vence o prazo para criação da lei. Quero me sentar com o jurídico para saber o caminho a se tomar. Vou tratar essa questão com calma, consultar os vereadores para, juntos, definirmos uma saída para o caso.

Como ampliar a audiência da TV Câmara?

A TV continua o trabalho dela. Queremos o sinal de rádio para melhorar a divulgação. Uma outra questão é colocar a emissora em sinal aberto, facilitando a exposição dos nossos atos.