Justiça barra candidatura à reeleição de vereadores

Home

- 00:14

Carlos Peixoto e Luizinho da Farmácia foram enquadrados como ‘fichas sujas’ pelo Ministério Público

Redação

Taubaté



A Justiça Eleitoral indeferiu os pedidos de registro de candidatura de dois vereadores de Taubaté, Luizinho da Farmácia (Pros) e Carlos Peixoto (PTB), que buscam a reeleição.

Também foi negado o pedido de registro de candidatura do ex-vereador Chico Saad (PMDB), que tenta voltar ao Legislativo. Os três foram enquadrados na Lei da Ficha Limpa, após ações movidas pelo Ministério Público Eleitoral.

Outro que teve o pedido de registro de candidatura negado foi o prefeito Paulo Miranda (PP), que assumiu o comando do município no dia 10 de agosto e insistia em se candidatar novamente para a Câmara. No caso do pepista, a Justiça entendeu, após ação movida pelo MP, que o prazo de desincompatibilização não foi respeitado -- para concorrer à Câmara, é necessário deixar o cargo de prefeito até seis meses antes da eleição.

Barrados. Chico Saad, Luizinho da Farmácia e Carlos Peixoto têm condenações por improbidade administrativa por órgão colegiado, com suspensão dos seus direitos políticos, o que fez o MP enquadrar o trio como ‘ficha suja’. Luizinho e Peixoto foram condenados no mesmo processo, devido à criação irregular de cargo na Câmara, em 2006.

Nas decisões que negaram o registro de candidaturas dos dois vereadores, o juiz Paulo Roberto da Silva destaca que houve dano ao erário. Em 2013, pelo mesmo motivo, a Justiça Eleitoral chegou a cassar o mandato dos parlamentares, mas a decisão foi revertida no TRE (Tribunal Regional Eleitoral), que detectou falhas no processo que era movido pelo PPL.

No caso de Chico Saad, a condenação foi devido ao uso irregular de veículos da Câmara para transportar pacientes para atendimento na capital. O peemedebista alegou que, como a decisão é de 2010 e a punição foi de suspensão dos direitos políticos por cinco anos, ele já teria cumprido a pena. O juiz entendeu, porém, que a inelegibilidade é válida por oito anos.

Liberados. Outros dois vereadores que foram alvo de ação de impugnação do MP tiveram o pedido de registro de candidatura deferido pela Justiça.

Noilton Ramos (PPS) e Rodson Lima Junior, o Bobi (PV), foram condenados devido ao uso irregular de veículo da Câmara. Pelo mesmo motivo, o ex-parlamentar Orestes Vanone (PV) também teve a candidatura impugnada pelo MP, e acabou tendo o pedido deferido pela Justiça. Nos três casos, o juiz verificou que a punição foi pagamento de multa, e não de suspensão dos direitos.

Parlamentares ainda podem recorrer ao TRE e TSE

Questionado ontem, Chico Saad criticou a decisão judicial e informou que irá recorrer ao TRE. “Eu fui acusado de dar uma carona, nunca fui acusado de roubar. Não houve enriquecimento ilícito e nem má fé”, disse o peemedebista. “Para proibir minha candidatura, precisa enquadrar minha situação em seis itens da Lei da Ficha Limpa, e só fizerem isso em um”, concluiu. O ex-vereador afirmou estar confiante em resultado favorável nas instâncias superiores. “O ruim é que, até lá, vão ficar falando que não poderei ser candidato”.

Paulo Miranda não quis comentar a decisão, e se limitou a informar que não irá concorrer. Quando assumiu a prefeitura, o então presidente da Câmara já havia reconhecido que não poderia se candidatar à reeleição no Legislativo. Além disso, a Justiça Eleitoral apontou falhas em sua filiação ao PP.

Luizinho da Farmácia e Carlos Peixoto não foram localizados ontem. Ambos não participaram da sessão realizada na Câmara. Anteriormente, os vereadores haviam alegado que, apesar de a condenação ter sido mantida até no STJ (Superior Tribunal de Justiça), não seria caso de Lei da Ficha Limpa.