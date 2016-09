Justiça barra 70 candidatos à Câmara de Taubaté

Home

- 20:51

Redação

Taubaté

A Justiça Eleitoral de Taubaté indeferiu o pedido de registro de candidatura de 70 postulantes à Câmara. Isso representa 18% do total de candidatos ao Legislativo taubateano -- são 389.

Os motivos dos indeferimentos são diversos: desde a Lei da Ficha Limpa até falta de documentação. Os candidatos ainda podem recorrer das decisões.

Outros 316 postulantes -- 81% do total-- tiveram os pedidos de registro de candidatura deferidos. Já três dos candidatos renunciaram: Rachel Novaes, do DEM, Gilson Bilard, do PSDB, e Nelson Binotto, do PMB, que renunciou à candidatura de vereador para ser o vice na chapa de Vera Saba (PMB) à prefeitura.

Dados. Os postulantes que tiveram os pedidos indeferidos são de 21 diferentes partidos. A legenda com o maior número de decisões contrárias foi o PMB (9). Na sequência, no ranking dos indeferimentos, aparecem o Psol (8), o PTdoB (6), o PHS (5), PMDB, PRP, PSB, PSD e PSDB (4 em cada). PR e PTC vêm logo atrás (3). Depois, DEM, PRB, PSL, PRTB, PSDC e PT (2 cada). Com um indeferido em cada partido aparecem PEN, PP, PPS e Pros.

Dos vereadores que buscam a reeleição, Luizinho da Farmácia (Pros) e Carlos Peixoto (PTB) foram barrados pela Lei da Ficha Limpa. Pelo mesmo motivo, foi indeferida a candidatura do ex-vereador Chico Saad (PMDB). Os três recorreram. Também teve o pedido negado Paulo Miranda (PP), hoje prefeito de Taubaté. Ele quer buscar a reeleição para o Legislativo.

Confira a lista completa dos indeferidos

DEM

Maria Cilene

Nicolas Judic

PEN

Wagner Cell

PHS

Adriano Sassá

Cintia Fernandes

Flávia Rodrigues

Mara Botossi

Professor Arismar

PMB

Alexandre Oliveira

Bruno Fernando

Cristiane de Moraes

Stela Rondini

Ivani Dutra

Marcelo Aguiar

Pastor Paulo Macalé

Sargento Martins

Vantuir Bigode

PMDB

Chico Saad

Filipe do Prado

Maria Antonieta Pereira Fialho

Rogério Bexiga

PP

Paulo Miranda

PPS

Marcus Vaccari

PR

Ana Paula da Metropolitana

Edna Márcia

Miguel Damião

PRB

Celi

Kelly

PROS

Luizinho da Farmácia

PRP

Gabriel Euripedes

Marcos Pipas

Mc Logan

Vanderleia Loira da Padaria

PRTB

Silvia Maria

Ricardo Tubarão

PSB

Ariane Ferreira

Fabiana da Reciclagem

Paratleta Welton Machado

Tassi

PSD

Adriana Ferreira

Donato Medeiros

Dr. Estefano

Dr. Joaquim

PSDB

Cota

Pastor Antonio Alves

Stanley Galvão

Zeh Roberto

PSDC

Carlos Gomes da Estiva

Mariana Andrade

PSL

Enfermeira Sandra

Fernando do Mercadinho

PSOL

Abigail Cristina

Danilo Santos

Jessica Nunes

Juninho Controles

Marcela Jesus

Neusa Bio

Paula Guimarães

Thayssa Torino

PT

Kelly Alessandra

Norton Cunha

PTdoB

Adriano Nogueira

Du

Boanerge

Carlos Peixoto

Junior Fuscão

Marcio Moto Taxi

PTC

Claudia Regina

Professor Rafael

Robinho Corretor