Justiça barra 330 candidaturas ao Legislativo na RMVale

Redação

Taubaté

A Justiça Eleitoral já negou, até agora, o pedido de registro de candidatura de 330 postulantes ao Legislativo nos 39 municípios da RMVale. O levantamento foi feito por O VALE nessa quarta-feira, com base no sistema de divulgação de candidaturas da Justiça Eleitoral.

Embora o prazo estipulado para o julgamento de todos os pedidos de registro de candidatura pelas instâncias ordinárias tenha terminado na última segunda-feira, dia 12, em quatro municípios -- Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Pindamonhangaba e Silveiras -- ainda há casos aguardando julgamento. Ou seja, essa lista poderá ser ainda maior.

Os motivos dos indeferimentos são diversos: desde a Lei da Ficha Limpa até falta de documentos simples. Os candidatos ainda podem recorrer das decisões.

Ranking. A cidade com maior número de pedidos de registro indeferidos foi Taubaté, que é responsável por 21,5% dos casos da região (71, no total). Na sequência aparecem Jacareí (28), São Sebastião e São Bento do Sapucaí (25 em cada), São José dos Campos e Cruzeiro (21 casos em cada).

Com dez casos ou mais, aparecem nessa lista Caraguatatuba (18), Aparecida (15), Lavrinhas (13), Caçapava (11) e Santa Branca (10). As cidades com nenhum pedido de registro indeferido são Arapeí, Areias, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas, Pindamonhangaba, Queluz, Santo Antonio do Pinhal, São José do Barreiro, São Luís do Paraitinga e Silveiras.

Casos. Em Taubaté, a legenda com o maior número de decisões contrárias foi o PMB (9). Na sequência, aparecem o Psol (8), o PTdoB (6), o PHS (5), PMDB, PRP, PSB, PSD, PR e PSDB (4 em cada). O PTC vem logo atrás (3). Depois, DEM, PRB, PSL, PRTB, PSDC e PT (2 cada). Com um indeferido em cada partido aparecem PEN, PP, PPS e Pros.

Dos vereadores que buscam a reeleição, Luizinho da Farmácia (Pros) e Carlos Peixoto (PTB) foram barrados pela Lei da Ficha Limpa. Pelo mesmo motivo, foi indeferida a candidatura do ex-vereador Chico Saad (PMDB). Os três recorreram. Também teve o pedido negado Paulo Miranda (PP), hoje prefeito de Taubaté. Ele quer buscar a reeleição para o Legislativo.

São José. Na cidade, a sigla com o maior número de candidaturas indeferidas é o PR (5). Em seguida, aparecem PP (4), PEN (3), DEM (2), PT (1), PT do B (1), PTB (1), PHS (1), PTC (1), PSTU (1) e PPS (1). O caso mais emblemático é do ex-vereador Santos Neves (PP), enquadrado na Lei da Ficha Limpa. Neves é primeiro suplente na atual legislatura.

Partidos dizem que problemas serão resolvidos com recursos

O PMB de Taubaté, que teve o maior número de pedidos de registros indeferidos na cidade (9), informou ontem que irá recorrer das decisões. “Vamos entrar com recurso em todos os casos, que são simples, por apenas pequenos detalhes. Em um deles, por exemplo, o juiz pediu nova foto porque o candidato tinha usado um pingente na blusa”, disse a presidente do partido, Vera Saba. Já o Psol de Taubaté informou que irá recorrer em três dos oito casos. “Nesses três é possível reverter”, disse o presidente do partido na cidade, Fernando Borges.

Em São José, o presidente do PR, Lino Bispo, explicou que alguns candidatos da sigla não entregaram parte da documentação, o que já foi providenciado nesta semana. “Eram certidões que estavam faltando e já providenciamos em São Paulo”. Santos Neves (PP) acha possível reverter a decisão da Justiça. “Já recorremos. Meu advogado está acompanhando tudo. Estou tranquilo”, disse.

MUNICÍPIOS/CASOS

-Aparecida: 15

-Arapeí: 0

-Areias: 0

-Bananal: 4

-Caçapava: 11

-Cachoeira Paulista: 0*

-Campos do Jordão: 0*

-Canas: 0

-Caraguatatuba: 8

-Cruzeiro: 21

-Cunha: 1

-Guaratinguetá: 9

-Igaratá: 1

-Ilhabela: 13

-Jacareí: 28

-Jambeiro: 3

-Lagoinha: 1

-Lavrinhas: 13

-Lorena: 4

-Monteiro Lobato: 3

-Natividade da Serra: 3

-Paraibuna: 7

-Pindamonhangaba: 0*

-Piquete: 2

-Potim: 4

-Queluz: 0

-Redenção da Serra: 3

-Roseira: 9

-Santa Branca: 10

-Santo Antônio do Pinhal: 0

-São Bento do Sapucaí: 25

-São José do Barreiro: 0

-São José dos Campos: 21

-São Luis do Paraitinga: 0

-São Sebastião: 25

-Silveiras: 0*

-Taubaté: 71

-Tremembé: 4

-Ubatuba: 1



SISTEMA

Nas cidades marcadas com asterisco (*), o sistema informa haver casos de pedidos ainda não analisados pela Justiça Eleitoral