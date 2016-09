Juiz de Taubaté manda famílias deixarem terreno invadido

Home

Danilo Alvim

Taubaté

Justiça atende pedido para remoção de famílias que ocuparam área em 2011; Dono pede ajuda à prefeitura para evitar problemas como na desocupação do pinheirinho

O juiz da 1ª Vara Cível de Taubaté, José Cláudio Abrahão Rosa, determinou a reintegração de posse de terreno no bairro Fonte Imaculada invadido há cinco anos. Proprietária da área, a Aproesp (Associação de Professores e Servidores Públicos do Magistério Oficial do Estado) espera que a desocupação seja efetivada até o próximo dia 20.

O terreno é alvo de uma briga judicial que se arrasta desde 2008. Segundo a prefeitura, 22 famílias moram atualmente no local. Quando o terreno foi invadido, 18 das 36 casas planejadas estavam prontas.

Segundo o presidente da Aproesp, Elias Rahal Neto, após a reintegração de posse a obra será retomada. “Nada mais justo que nos devolverem nosso terreno, mesmo com os atrasos e prejuízos que assumimos. Isso só nos trouxe dor de cabeça”.

Segundo ele, o prefeito Paulo Miranda (PP) pediu que prazo da reintegração de posse seja ampliado até novembro. “É um processo longo. Já houve tempo mais do que suficiente para terem buscado alternativas, como políticas públicas”, afirmou Rahal Neto.

Pinheirinho. A Aproesp pediu ajuda da prefeitura para evitar que o caso se transforme em um novo Pinheirinho. É uma referência à área ocupada por famílias sem teto em São José e cuja reintegração de posse em 2012 terminou em confusão e confronto entre moradores e policiais militares.

O defensor público de Taubaté Wagner Giron de La Torre esteve na última semana no Palácio do Bom Conselho buscando informações sobre procedimentos para viabilizar a inclusão das famílias em programas sociais. “Agora acabaram todos os recursos. Fizemos um pedido ao juiz e estamos tentando ampliar o prazo para conseguir junto à prefeitura a entrega de novos conjuntos habitacionais para alojar as famílias”.

Outro lado. A prefeitura informou, por meio de nota, que as famílias foram incluídas no cadastro social e estão aptas a participarem do programa habitacional do município.

Disse ainda que em caso de necessidade poderá ceder veículos e funcionários para auxiliarem o transporte dos pertences dos moradores e que será recomendado que busquem abrigo na residência de familiares e amigos até que a situação das moradias esteja definida.