Jovens são presos em São José por furto a veículo

Home

- 15:38

Daniela Santos

São José dos Campos



Dois homens de 23 anos foram presos por furto na madrugada desta segunda-feira (20) na região norte de São José dos Campos.



Segundo a Polícia Militar, durante um patrulhamento realizado por volta das 2h30 os PMs suspeitaram de um veículo Citroen na cor vermelha pela rua Benedito Pereira Lima. Quando pediram para que o veículo fosse parado, a dupla não seguiu as orientações e tentou fugir em alta velocidade, colidindo com dois veículos estacionados na rua Luiz Borges Filho.



Após abordagem, nada foi encontrado, mas ao fazer consulta no sistema da polícia, foi constatado que o carro havia sido furtado em janeiro de 2017, na cidade de Osasco, na Grande São Paulo.



A ocorrência foi atendida no 1º DP (Distrito Policial). O veículo foi recolhido pela equipe da polícia.