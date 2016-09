Jovens do Vale vão para o exterior por oportunidades

Home

- 21:40

Estudantes que decidiram morar fora do país contam as aventuras que vivem na busca por seus sonhos

Danilo Alvim

São José dos Campos

Estudar em outros países para aprender um novo idioma e adquirir conhecimentos que poderão fazer a diferença na carreira profissional tem levado muitos jovens do Vale do Paraíba a batalhar por uma oportunidade no exterior.

Pesquisa divulgada pela Belta (Associação de Organizações de Viagens Educacionais e Culturais) mostra que o número de brasileiros que realizaram estudos no exterior aumentou 500% na última década e, só em 2015, cerca de 220 mil jovens estudaram fora do Brasil.

De acordo com o estudo, Canadá, Estados Unidos e Austrália ainda estão entre os destinos mais procurados. É o caso de Gabriela Batista de São José, que atualmente vive em Seattle, nos Estados Unidos, e está no terceiro ano da faculdade de medicina. Ela conta que inicialmente foi estudar fora com a intenção de ficar um ano, mas as oportunidades são tantas, que já está lá há pelo menos cinco.

“Esse pais me oferece tantas oportunidades que já perdi a conta. É inacreditável. As aulas na faculdade são bem puxadas e requerem bastante estudo e esforço”, afirmou Gabriela, que se forma em 2018.

Desde 2015 na terra do Tio Sam, Mila Aquino, 22 anos, mora em Houston, no Texas. Motivada por coisas novas e com apoio dos pais, a joseense disse que não pretende voltar tão cedo para o Brasil. “Eu cresci em um ambiente familiar que sempre optou por viagens ao invés de bens materiais. Meus planos são abrir portas para minha carreira profissional na área de Business e com isso poder viajar para mais lugares em busca de troca de experiências”, afirmou.

A joseense Laísa Paixão, 21 anos, vive em Dublin, na Irlanda, há um ano. Segundo ela, as amizades com pessoas de diferentes países foram determinante para melhorar o inglês. “Sempre fiz amizade com pessoas de outras nacionalidades e obrigatoriamente tenho que falar inglês, o que faz a gente aprender muito mais rápido que no Brasil”.

Canadá. De Lorena, Raphaela Galvão, 19 anos, se mudou para Vancouver, no Canadá em 2014. “Pretendo ficar aqui o máximo que puder. Vou terminar a faculdade, trabalhar e tentar a imigração”, afirmou ela, que estuda Marketing.