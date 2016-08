Home

- 15:10

Daniela Santos

São José dos Campos



Um jovem de 19 anos foi preso na noite de ontem (29) por tráfico de drogas na zona leste de São José dos Campos.



De acordo com a PM, o suspeito foi abordado no bairro Vila Industrial e com ele foram encontrados 26 invólucros de maconha e uma quantia em dinheiro, que não foi revelada.



O suspeito foi encaminhado ao 1º DP (Distrito Policial) onde a ocorrência foi registrada.