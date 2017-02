Jovem é morto a tiros no bairro Chácaras Silvestre em Taubaté

Home

- 11:14

Daniela Santos

Taubaté



Um homem de 23 anos foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (17) no bairro Chácaras Silvestre, em Taubaté. Ninguém foi preso.



Segundo a Polícia Militar, a vítima estava no banco de carona de um carro com seu companheiro, de 24 anos, na altura da rua Isidoro Nogueira Tinoco - quando o veículo foi fechado por outro e iniciaram os disparos. A vítima levou ao menos cinco tiros, foi encaminhada ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



O companheiro, que dirigia o veículo, não foi atingido porque se abaixou no momento dos disparos. Nenhum dos dois tinha passagens pela polícia. As causas do homicídio serão investigadas pela Polícia Civil. O caso foi registrado no plantão policial.