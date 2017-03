Jovem é encontrado morto em hotel da região central de São José

Home

- 14:57

Daniela Santos

São José dos Campos



Um homem foi encontrado morto na manhã deste domingo (5) em um hotel na região central de São José dos Campos.



Segundo a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), responsável pelo caso, a vítima teria ido a um hotel com uma moça, na rua Siqueira Campos. De acordo com a acompanhante, quando ela saiu do banheiro encontrou ele fazendo uso de entorpecentes e, pouco tempo depois, ele passou mal. A mulher informou à polícia que chamou o socorro, mas quando chegaram no quarto o jovem já estava morto. Ele não portava documentos e, por isso, ainda não foi identificado. À polícia, a mulher disse que ambos não se conheciam.



De acordo com a polícia, o jovem não tinha sinais de violência. Suspeita-se que a morte tenha sido causada por um mal súbito. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.