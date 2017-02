Jovem é assassinado na zona sul de São José

Home

Daniela Santos

São José dos Campos

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (17) no bairro Campo dos Alemães, região sul de São José dos Campos. Ninguém foi preso.



Segundo a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), responsável pelo caso, a vítima estava dentro do carro dele, em frente a sua residência, localizada na travessa do Capitingal – rua do cemitério – quando foi atingida por um tiro no pescoço e morreu na hora. Ainda de acordo com a polícia não havia nenhuma testemunha pelo local, pois a rua é escura e deserta. Ainda não há informações se a vítima tinha antecedentes criminais.



A Polícia Civil não descarta que o crime tenha sido motivado por vingança, já que o veículo não foi levado. O Corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico legal) de São José.