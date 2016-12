Jota Quest agita o Festival de Verão em Caraguá

Home

Banda toca hoje a partir das 22h na Praça da Cultura, no Centro

Redação

Caraguatatuba

Quem estiver no Litoral Norte e quiser curtir boa música neste final de ano terá uma agenda intensa de shows nos próximos dias. Nesta quarta-feira, Jota Quest chega a cidade para comemorar 20 anos e carreira com a sua turnê “Pancadélico”, a partir das 22h.

A turnê, quejá passou por Campos do Jordão neste ano, mergulhando estilo “festa soul” dos anos 1970 e 1980, e promete fazer todo o mundo dançar. No repertório, hits como “Na moral”, “Encontrar alguém”, “Só hoje” e “Do seu lado”, entre outros.

Rogério Flausino, PJ, Paulinho Fonseca, Márcio Buzelin e Marco Túlio Lara prometem ainda uma homenagem ao “soulman” Stevie Wonder. A abertura será com o cantor mirim, Guilherme Martinez, que apresentará a música “Sonhos”, de Jane Dubock, que está na trilha sonora da novela Carinha de Anjo, do SBT.

Agenda. Na quinta-feira (29), será a vez do Clube do Choro de Caraguatatuba subir ao palco. Rodrigo de Oliveira e A Cor do Som completam a noite. Já na sexta-feira, o nome da noite é Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá em “Legião Urbana XXX anos”. Também no palco a banda Instinto Animal e Joe Tenta.

Os shows são gratuitos e começam a partir das 19h40 na Praça da Cultura, na avenida da Praia no Centro.