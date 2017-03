Jornalista lança livro de crônicas em Jacareí

Home

- 13:05

Redação



Registrar nossas vivências é dar chance ao outro de aprender novas filosofias e adquirir conhecimento de novas culturas.



Na tentativa de registrar um pouco de suas experiências, o jornalista Elton Rivas lançará, neste sábado (11), seu primeiro livro solo, intitulado “Sempre tem alguém”, que trata de várias crônicas.



“Na vida, olhamos os outros como se fossem muito diferentes de nós. Observamos fatos e ouvimos coisas que se passam com os outros e pensamos que determinadas coisas nunca acontecem com a gente. Acontecem somente com os outros. Até que alguns encontros nos lembram que nós somos os outros dos outros. Ou seja, sempre tem alguém”, conta Elton.



O lançamento acontecerá a partir das 19h no Benedire Café e Livraria, localizado na avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, 595, no Jardim Marcondes.