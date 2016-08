Jornada busca sensibilizar população para preservar patrimônio em São Paulo

Home

Com o objetivo de sensibilizar as pessoas para a preservação e o reconhecimento do patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade, São Paulo realiza neste fim de semana a segunda Jornada do Patrimônio. Por lei, a Jornada do Patrimônio é agora parte integrante do calendário municipal e ocorrerá anualmente sempre no terceiro fim de semana do mês de agosto.

Durante o evento, diversos casarões históricos da cidade, além de museus, parques e igrejas estarão abertos à visitação pública de forma especial – em alguns deles, haverá visitas monitoradas. Além disso, o Serviço Social do Comércio (Sesc) promove passeios pela cidade, tais como uma caminhada pelo centro histórico paulistano. Há também palestras e oficinas de cerâmica e de taipa de mão, entre outras.

“Esse evento tem o objetivo de valorizar o patrimônio. A sociedade paulistana não conhece o seu patrimônio e, portanto, não o valoriza. Entendemos que, quem não conhece, não valoriza. Esta é uma aula de história. São Paulo tem história, tem memória, e sua população não as conhece. Queremos que a população tenha orgulho da cidade”, disse a diretora do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura, Nádia Somekh, em entrevista à Agência Brasil.

Segundo Nádia, a cidade de São Paulo tem hoje 6 mil imóveis tombados. “Mas São Paulo é maior do que isso. Criamos agora um selo de valor cultural que permite que as populações, principalmente da periferia, e que tem laços afetivos, possam demandar esse selo. Temos que ir além do tombamento. Nem tudo precisa ser tombado, mas a memória afetiva precisa ser preservada. Recebemos vários pedidos da população sobre estados ou memórias afetivas e estamos atribuindo esse selo”, explicou Nádia.

Alguns dos locais que ganharam esse selo recentemente foram a Casa da Boia, na Rua Florencio de Abreu, uma antiga loja de ferragens que tem 118 anos de fundação, e as padarias 14 de Julho e Santa Tereza, esta última, fundada em 1872.

Origens da cidade

O tema da Jornada do Patrimônio deste ano do evento é Origens da Cidade. Uma parceria feita entre o Museu da Cidade (que comporta oito museus e casas históricas pela cidade) e o Centro de Arqueologia de São Paulo vai permitir, por exemplo, a exposição de vestígios arqueológicos que mostram o cotidiano dos antigos moradores dos casarões que hoje formam o Museu da Cidade. Entre esses imóveis, estão a Casa da Imagem/Casa N.1 e o Solar da Marquesa de Santos, localizados um ao lado do outro no centro da capital, na Rua Roberto Simonsen, perto do Pátio do Colégio.

“Esse ano demos muito destaque à arqueologia. No Solar da Marquesa, tem exposição. Na Casa do Bandeirante, haverá um ensaio com crianças para elas aprenderem como se faz pesquisa arqueológica”, informou Nádia.