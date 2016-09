Marlone “culpa” torcida única e vê mérito do Santos

Jogos2016

O meia Marlone foi um dos destaques individuais do Corinthians na partida do último domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1 no clássico. Autor do único gol anotado pelo time da capital paulista, o jogador fez questão de diminuir as críticas tecidas principalmente ao técnico Cristóvão Borges pela virada tomada na etapa final. Para ele, o fato de jogar sem a torcida do Timão e o ritmo imposto pelo Peixe foram mais determinantes no resultado.

“No primeiro tempo a gente dominou o Santos lá dentro, mas, no segundo tempo, também não podemos tirar o mérito deles. Por ser torcida única, eles vieram para cima, acabaram fazendo dois gols, também foi mérito deles. A gente até começou o segundo tempo bem, teve algumas chances, uma bola em que eu fui pela direita e cruzei pro Lucca. Não era o que nós planejávamos, mas aconteceu”, avaliou o jogador.

Para o jogador, o elenco tem total noção do que fez errado na partida contra o rival da Baixada Santista, mas não conseguiu corrigir a tempo de evitar o revés. No entendimento do corintiano, o fato de ainda não ter um time totalmente pronto, devido a diversas saídas e chegadas de jogadores que aconteceram até a última semana, também ajudou no desencontro.

“A gente está com um grupo novo aí, peças estão entrando no time, às vezes as coisas não encaixam. A gente ganha em casa, fazemos bons jogos fora e a vitória não vem. São coisas que acontecem. Se você ver o futebol brasileiro, é o único campeonato em que o lanterna tira ponto de quem está no G4. São situações que acontecem, jamais agente vai jogar fora de casa pensando no empate, mas são situações que acontecem durante o campeonato”, observou.

Preparação. Incomodado com o fato de, diferentemente da partida contra o Sport, a equipe ter voltado do intervalo com um nível de atuação bem abaixo do apresentado na outra etapa, Marlone não conseguiu explicar o fato. Para ele, o grupo de atletas tem apenas que trabalhar para esquecer a derrota o mais rápido possível, já que tem uma partida contra o Coritiba marcada para esta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Couto Pereira.

“São situações que é difícil até de falar. Como eu falei anteriormente, esse jogo do Santos foi mérito também deles, de ir para cima, esticar bola longa, conseguiram os dois gols e venceram essa partida. Não sei nem como explicar. A situação é que temos de trabalhar, evoluir, é uma nova era. Precisamos evoluir para cada dia mais melhorar”, concluiu.