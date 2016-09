Jogos Paralímpicos começam hoje no Rio de Janeiro

Home

- 08:08

Com a presença de atletas de 160 países, disputas em 23 modalidades acontecem até o próximo dia 18



Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

Pouco mais de duas semanas após o término dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, agora chegou a vez das Paralimpíadas. O evento, realizado no mesmo local das Olimpíadas, tem a abertura oficial hoje, a partir das 17h30, no estádio do Maracanã. Até o dia 18 deste mês, competidores do mundo inteiro disputam as provas na capital fluminense. Mais do que a busca por medalhas, dinheiro ou glamour, eles querem acima de tudo se superar.

A estrutura para a competição também é grande. São 23 modalidades esportivas em disputa, como atletismo, ciclismo, bocha adaptada, natação entre outros. Segundo a organização, um total de 528 provas serão realizadas durante a Paralimpíada, espalhados por 20 arenas e com a participação de 4.500 atletas de 160 países – entre os brasileiros, serão 285 na disputa.

“Estamos animados para aumentar o sucesso de 2012, que teve uma audiência acumulada de 3,8 bilhões de pessoas”, disse Alexis Schaefer, diretor comercial e de marketing do IPC (Comitê Paralímpico Internacional), confiante em superar a marca anterior. No Rio, mais de 1,5 milhão de ingressos já foram vendidos.

Hoje à tarde, acontece a cerimônia de abertura, com direito a acendimento da tocha olímpica e desfile das delegações. Segundo a organização, o atleta Paralímpico Aaron Wheelz descerá uma mega rampa no estádio, acompanhado do skatista brasileiro Bob Burnquist, dando início à cerimônia.

A atleta goiana Shirlene Coelho, medalhista de ouro nos Jogos Paralímpicos de 2008 e 2012, será a porta-bandeira da delegação brasileira.

Da região. Entre os brasileiros, três são ligados ao Vale do Paraíba. Nascida em Jacareí, mas criada em São José dos Campos, Maiara Regina Pereira Barreto, de 29 anos, vai disputar os 50m costas e 100m livre na natação. Edson Cavalcante, de 37 anos, nasceu no Acre, mas treina em São Paulo e em São José. Ele disputa os 100m rasos e no salto em distância. Silvânia Costa de Oliveira, 29 anos, nasceu no Mato Grosso e hoje compete por São José, no salto em distância.