Jô Soares é motivo de disputa

- 15:42

Flávio Ricco



A anunciada aposentadoria do "Jô", confirmada para dezembro próximo, já começa a alvoroçar a vida de muitos outros programas dentro e fora da Globo. Retribuir a entrevista do Fausto Silva está entre as possibilidades.



A quatro meses da sua despedida, são muitos os pedidos e não há nenhuma decisão, pelo menos até agora, se algum deles será aceito.



Curioso é que, entre os principais interessados, a produção do Fábio Porchat, da Record, é a que mais tem trabalhado em cima disso, algo que só poderá acontecer, e se assim o Jô desejar, a partir do ano que vem, quando encerrar seu compromisso com a Globo.



A disputa sobre quem terá essa primazia chama a atenção, mas muito maior do que ela é a expectativa sobre o próximo passo do Jô. Qual será o seu futuro? Em todas as suas manifestações, ele deixou claro que o seu desejo nunca foi parar. Tem muitos projetos e sempre esteve aberto a eles.