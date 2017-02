'Jeitinho brasileiro é uma doença', diz novo arcebispo de Aparecida

Home

- 09:31

Dom Orlando Brandes defende investigações da Lava Jato e diz que é preciso combater a corrupção



Xandu Alves

São José dos Campos

A simplicidade evangelizadora. O novo arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes, 70 anos, resume o jeito que pretende adotar em sua caminhada na região: “Ler a vida a partir da gramática da simplicidade”.

Com pouco mais de 15 dias de trabalho em Aparecida, ele arregaça as mangas para conhecer toda a Arquidiocese, que reúne cinco cidades, 19 paróquias e uma população de 186,6 mil.

Além disso, está em seu território o Santuário Nacional, maior templo dedicado à Nossa Senhora no mundo, que atraiu mais de 12 milhões de visitantes em 2016. Simpático e articulado, dom Orlando conversou com O VALE no escritório ocupado por 13 anos pelo cardeal dom Raymundo Damasceno Assis, seu antecessor. “Toda hora as pessoas me chamam de dom Damasceno. Fico contente porque se trata da principal figura, nos últimos anos, do episcopado brasileiro”, diz ele.

Política. Dom Orlando lamenta e critica a onda de corrupção que varre o país e diz que a Operação Lava Jato merece total apoio. “Se ela for cerceada e impedida teremos frustração e voltaremos aos velhos problemas, porque as pessoas não se convertem da noite para o dia. O dinheiro é uma tentação”.

Para o arcebispo, o país precisa “deseducar-se” da “mentalidade da corrupção, do jeitinho, de levar tudo com a barriga, da política sem ética”. Ele aponta o tal “jeitinho brasileiro” como doença a ser combatida. “Precisamos nos deseducar de uma mentalidade corrupta que há em nós, da cultura de tirar proveito de tudo, e internalizar os valores do Evangelho”, completa.

Em Aparecida, dom Orlando já se movimenta para lançar uma frente em defesa da cidade, unindo associações de classe, comerciantes, fieis, políticos e simpatizantes. Ele a batizou de “Amar Aparecida”.

“Amamos o Santuário Nacional, a imagem da Senhora Aparecida, mas precisamos amar também a cidade de Aparecida”, diz o arcebispo. “Esse amor à cidade é importante para contribuir para o crescimento dessa população e do bom povo que aqui está”.

Apostando no diálogo, dom Orlando quer fortalecer a Igreja local. “Ter os pés no chão e priorizar a identidade dessa Igreja”, afirma.