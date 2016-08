Jean mira sequência decisiva

Home

- 13:02

São Paulo



Com 43 pontos ganhos, três a mais que o Flamengo, o Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro. Para o versátil Jean, dono de uma posição no time titular, os próximos quatro confrontos serão decisivos na busca pelo título que o clube alviverde não conquista desde a temporada de 1994.



Em uma série desafiadora, a equipe dirigida por Cuca enfrenta São Paulo (casa), Grêmio (fora), Flamengo (casa) e Corinthians (fora). Satisfeito com o triunfo sobre o Fluminense na abertura da sequência de jogos considerados decisivos, Jean faz contas.



- Estávamos querendo ganhar os 15 pontos e já conseguimos três. Faltam 12. Obviamente, queremos marcar o máximo possível, mas precisamos ter os pés no chão e saber que são jogos muito difíceis. Temos condições para ganhar esses 12 pontos, mas vamos com calma e acho que oito não seria um resultado ruim - afirmou o atleta após o treino desta segunda-feira.



O São Paulo vive profunda crise, mas está entre os adversários mais tradicionais do clube palestrino, enquanto Flamengo, Corinthians e Grêmio disputam o título. A série de partidas, de acordo com Jean, pode definir as pretensões do Palmeiras no Campeonato Brasileiro.



- Essa sequência vai dizer muito. Queremos brigar pelo título até o final, mas temos adversários muito complicados de enfrentar, principalmente o Grêmio fora de casa. Estamos preparados. Se há preocupação do nosso lado, do lado deles também existe, porque todos estão vendo como o Palmeiras tem jogado - afirmou.



Antes de pensar na sequência pelo Brasileiro, o time alviverde volta suas atenções para a Copa do Brasil. Em busca do bicampeonato, o Palmeiras enfrenta o Botafogo-PB às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Palestra Itália, pelas oitavas de final do torneio.



- Estamos sempre falando uns com os outros (jogadores) para traçarmos objetivos de conquista, principalmente nesses próximos quatro jogos. O foco é ganhar todos. Agora, temos que deixar um pouco de lado a sequência no Brasileiro e pensar na Copa do Brasil - declarou Jean.



Algoz do Fluminense no último domingo, o Palmeiras treinou na Academia de Futebol durante a tarde desta segunda-feira. Para o confronto com o Botafogo-PB, o técnico Cuca estuda a possibilidade de poupar os jogadores que apresentarem maior desgaste físico.