Jean Azevedo lidera Rali dos Sertões após duas etapas

Cavalcante (GO)

O Rali dos Sertões 2016 teve prosseguimento nesta segunda-feira, com a etapa de número 2 da competição. Entre as motos, o hexacampeão Jean Azevedo foi superado por Gregorio Caselani, que percorreu os 418,3 quilômetros, sendo 374,8 cronometrados, em 5h06min34, entre as cidades goianas de Padre Bernardo e Cavalcante. Ricardo Martins cruzou a linha de chegada em terceiro.



No entanto, o joseense Jean segue liderando sua categoria após as duas etapas, com o tempo total de 6h48min03. Gregorio e Ricardo aparecem em segundo e terceiro lugares, respectivamente.



Após o triunfo, Gregorio comentou o duelo com o companheiro de equipe. “Foi um início de especial muito travado. Os primeiros 80 quilômetros foram só de trilhas. Consegui imprimir um ritmo muito bom, passei o Jean e abri. Mas depois, entre os quilômetros 120 e 150, cometi alguns erros e ele acabou me passado. Na sequência, eu cheguei nele de novo, mas não consegui ultrapassar. Após o abastecimento, a especial tornou-se muito rápida. No quilômetro 250, eu passei por ele e fomos assim até o final”, relatou.



A terceira etapa acontecerá entre as cidades de Cavalcante e Posse. Neste percurso, os pilotos percorrerão 643,48 quilômetros, dos quais 376,41 serão cronometrados. Eles encontrarão estradas sinuosas, com muitas erosões e depressões.



A prova prosseguirá por uma região montanhosa, com subidas e descidas fortes. Mais à frente, o trecho apresentará estradas de alta velocidade. O piso predominante será o cascalho, mas desta vez com muitas pedras, estradas de piçarra e pequenos trechos de areia.