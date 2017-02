Jato da Embraer é líder mundial de vendas

Home

Produzido pela empresa de São José, Phenom 300 ocupa pela quarta vez seguida a liderança de seu segmento no planeta

São José dos Campos

O jato executivo Phenom 300, da Embraer, foi o avião do seu segmento (categoria light) mais vendido no mundo no ano passado, segundo relatório da Associação dos Fabricantes de Aviação Geral (Gama, na sigla em inglês), entidade americana que representa o setor.

Com sede em São José, a fabricante entregou 63 aeronaves em 2016. É o quarto ano consecutivo que o jato alcança a marca, acumulando 266 entregas desde 2013, margem de 11% sobre o segundo jato mais entregue no mesmo período, o Challenger 350, da Bombardier, com 62 unidades vendidas.

Frota. Em apenas sete anos de operação, de acordo com a Embraer, a frota de Phenom 300 está prestes a alcançar a marca de 400 aeronaves, tendo mantido uma fatia de mais de 50% de mercado na categoria de jatos leves desde 2012. “Mais uma vez estamos muito felizes pelo Phenom 300 ter recebido reconhecimento tão importante do mercado”, disse Paulo Cesar de Souza e Silva, CEO da Embraer.

Com preço básico de US$ 9 milhões, o Phenom 300 está em operação em 30 países e acumula perto de 500 mil horas de voo. No final do ano passado, a Embraer completou a transferência da produção do jato executivo para Melbourne, na Flórida, nos Estados Unidos.

Segundo a fabricante, algumas peças do jato, como a fuselagem, ainda continuam sendo feitas no Brasil, em São José dos Campos e Botucatu.