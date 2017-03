James McAvoy vive personagem de múltiplas personalidades em ‘Fragmentado’

Home

- 21:30

Da Redação

Kevin é um homem que sofre de múltiplas personalidades que se manifestam aleatoriamente e, embora seu quadro clínico seja conhecido por sua psicóloga de confiança, existe uma outra personalidade submersa que está programada para surgir e dominar todas as outras.

Esse é o mote do filme “Fragmentado”, em cartaz nos cinemas da região. Ainda na trama, forçado a sequestrar três garotas, Kevin se vê em uma guerra pela sobrevivência contra as forças que existem dentro dele e também contra as que estão ao seu redor.

“Eu interpreto Dennis. E Barry... e Patricia. E Hedwig, Orwell, Jade”, afirmou James McAvoy, em nota. “Ter de interpretar todos esses personagens, às vezes na mesma tomada, pode confundir os espectadores tanto quanto os atores interpretando os papéis porque foi insano fazer este filme”.

São, ao todo, 23 personagens distintos.

Trama

O filme é obra do diretor M. Night Shyamalan, conhecido por sucessos como “O Sexto Sentido” (1999), “Sinais” (2002) e “Corpo Fechado” (2000), em parceria com o produtor Jason Blum, de “Ativiadade Paranormal” (2007).

No elenco, além de McAvoy, Anya Taylor-Joy, como Casey; Haley Lu Richardson, como Claire; e Jessica Sula, como Márcia, as jovens sequestradas

Shyamalan se inspira em Hitchcock e Spielberg. A narrativa se concentra no cativeiro. Alternam-se sequências das sessões de Barry com flashbacks da desajustada Casey -- peça chave no enredo. A psiquiatra Dra. Karen (Betty Buckley) dá aos informações necessárias ao espectador.

O ingresso vale principalmente por McAvoy. Ele atua de forma incrível, e muda as expressões e o timbre da voz em um piscar de olhos. É impressionante.

Confira o trailer de “Fragmentado”: acesse