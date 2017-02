Jacareí vai dar anistia de até 90% para juros e multa

Home

A Prefeitura de Jacareí vai conceder anistia de 90% dos valores de multa e juros de mora vencidos até o dia 31 de dezembro de 2016. Para a concessão da anistia, o débito dos contribuintes deverá ser pago à vista ou em até dez parcelas mensais, de modo que a última parcela seja, obrigatoriamente, quitada no exercício financeiro de 2017.



O contribuinte interessado deverá comparecer à Diretoria de Administração Tributária, localizada no térreo da prefeitura, entre 1º de março e 31 de novembro. A anistia alcança todos os débitos inscritos em Dívida Ativa do município.

De acordo com a administração, a lei, além de facilitar o pagamento de quem se tornou inadimplente, permite a recomposição dos cofres públicos do município.

A inadimplência de duas parcelas, intermitentes ou consecutivas, causará a perda do benefício instituído pela lei, voltando a cobrança pelo débito tributário original, com acréscimo de juros e multa conforme estabelece a legislação tributária do município, abatendo apenas os valores pagos anteriormente pelo contribuinte.

Aprovação. O projeto da anistia foi aprovado na última quarta-feira, na abertura oficial dos trabalhos na Câmara de Jacareí. Outros três projetos do Executivo foram aprovados em plenário.

A reestruturação da Secretaria Municipal de Educação, visando atender a uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) apresentada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entrou no pacote aprovado.