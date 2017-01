Jacareí revoga reajuste do IPTU

Home

2017-01

Segundo gestão Izaias Santana, nos últimos anos município sofreu aumentos indevidos do tributo; revogação será oficializada nessa sexta

Redação

Jacareí

O prefeito de Jacareí, Izaias Santana (PSDB), vai revogar o reajuste de 8,5% do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). O aumento havia sido publicado em 19 de novembro do ano passado.

O pagamento da taxa, a exemplo dos últimos anos, poderá ser feito em parcela única com desconto de 5% ou em parcela única com desconto de 10% para os contribuintes que estiverem em dia com as obrigações tributárias municipais.

A revogação do aumento será publicado amanhã. “Em 2014, houve uma revisão da planta genérica e os valores ficaram bem acima do esperado pela população, ou seja, já estava bem próximo do valor do mercado. De 2014 pra cá houve uma queda e os preços dos imóveis não subiram. No entanto, o IPTU veio aumentando em uma média de 8% ao ano”, afirmou o prefeito.

“Em 2017, não teremos aumento no valor do IPTU. As outras modificações necessárias para o IPTU dependem de lei e, por isso, serão feitas para o ano seguinte”, completou. No ano passado, a arrecadação oficial de recebimento de IPTU foi de R$ 57,7 milhões.

O valor de arrecadação prevista para 2017 ainda está sendo calculado.

Os munícipes receberão o carnê do IPTU antes do vencimento da primeira parcela, que será no dia 15 de março.

Pente-fino. O governo Izaias Santana concluiu na manhã de ontem o pente-fino nas contas do antecessor, Hamilton Ribeiro Mota (PT). Sem a dívida da Santa Casa, que gira em torno de R$ 8 milhões, a gestão anterior teria deixado um rombo de R$ 79,4 milhões em dívidas.

A equipe do governo anterior nega a informação oficial. O PT admite ter deixado uma dívida menor, avaliada em R$ 18 milhões.