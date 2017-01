Home

- 16:17

Daniela Santos

Taubaté



Um jacaré foi encontrado por moradores de uma residência no bairro Jardim Santa Tereza, em Taubaté, no último fim de semana.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, responsável pela captura do predador, uma família estava fora da residência e, ao chegarem - por volta das 23h40 do sábado (28) - se depararam com o animal. Ninguém ficou ferido.



O Corpo de Bombeiros informou que o animal foi entregue à Polícia Ambiental.