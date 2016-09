Já classificado, Taubaté Vôlei mira melhorar o entrosamento

Home

Com a dura e importante vitória contra o Campinas, na última sexta-feira, o Taubaté não só manteve o 100% de aproveitamento como também garantiu sua classificação antecipada para as semifinais do Campeonato Paulista de Vôlei.



O triunfo por 3 sets a 2 deu ao time do técnico Cezar Douglas a vaga direta para a disputa das semis. Ainda falta uma rodada para o fim da primeira fase, mas o time já se garantiu: ao lado do Sesi, atual líder e adversário no último confronto, o Taubaté / Funvic assistirá a primeira rodada dos playoffs do Campeonato, só aguardando o adversário das semifinais.



Para o treinador taubateano, a vitória contra o Brasil Kirin / Campinas, outro dos melhores times do país, ajuda a mostrar a força da equipe. "É um resultado muito oprtante. A avaliação é muito positiva, por ser um jogo fora contra uma equipe que também almeja chegar à final", disse. "Numericamente estivemos acima deles quase que o tempo todo, mesmo no momento que perdemos dois sets", afirmou cezar Douglas.



Entrosamento. A partida também marcou a estreia dos campeões olímpicos Walace e Éder. A dupla, que defendia o Sada Cruzeiro até a última temporada e mês passado conquistou o título dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, esteve em quadra pela primeira vez com a camisa alviazul.



O oposto, considerado um dos principais jogadores da Olimpíada, aprovou a estreia pelo triunfo fora de casa, mas promete ainda mais empenho para melhorar o entrosamento com a equipe. “A estreia foi boa pelo fato de a equipe ter ganho, mas acredito que tenho muito a melhorar. A equipe pode evoluir mais. Erramos em alguns momentos que não podíamos e isso tem que diminuir. Temos que ter paciência também pelo fato de não ter ainda muito entrosamento, mas é preciso nos policiar mais com relação aos erros”, disse Walace.



Liderança. Por ter vencido por 3 a 2, o Taubaté agora está com um ponto a menos que o Sesi, líder da primeira fase. E o último compromisso dos taubateanos antes das semifinais é justamente contra o time da capital, no próximo sábado, dia 24. Uma vitória deixa o alviazul na primeira colocação geral e com ainda mais moral para buscar o tricampeonato.