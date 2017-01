Izaias só vai pagar dívidas de Hamilton após julho

Home

O governo Izaias Santana (PSDB), de Jacareí, começou a fazer o levantamento das contas pendentes deixadas pela gestão Hamilton Ribeiro Mota (PT). Na semana passada, a administração regulamentou, por meio de decreto, a forma de pagamento dessas despesas realizadas até dezembro do ano passado.

Essas dívidas, consideradas “restos a pagar”, estão estimadas em aproximadamente R$ 40 milhões. O levantamento iniciado deve ser concluído até o próximo dia 30 de abril.

De acordo com a programação, até o mês de julho desse ano serão pagas as contas com valor até R$ 10 mil e de agosto a dezembro, a administração começará a pagar, com o orçamento disponível, as dívidas com valor superior. “Temos que garantir a qualidade no atendimento dos serviços e, para isso, os recursos de 2017 devem ser utilizados prioritariamente para as necessidades deste ano”, afirmou o prefeito.

Corte. Izaias Santana anunciou neste início de mandanto um contingenciamento de 30% do orçamento previsto para este ano.