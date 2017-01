Izaias quer cortar 30% das despesas de Jacareí

Home

- 09:36

João Paulo Sardinha

Jacareí

O prefeito de Jacareí, Izaias Santana (PSDB), determinou um corte de 30% no orçamento da cidade para conseguir sanar, até o fim deste ano, uma possível dívida de R$ 79 milhões herdada do governo Hamilton Ribeiro Mota (PT).

O contingenciamento só não afetará as áreas da Saúde e Educação. As demais secretarias serão obrigadas economizar nas despesas com água, combustível, energia elétrica e telefone. O uso de materiais de consumo também será controlado pela gestão do PSDB.

Cálculos. De acordo com Izaias, a administração vai precisar gastar o equivalente a oito meses em 2017. “Nós vamos ter que economizar quatro meses da administração em 2017. Ou seja, vamos trabalhar 12 meses, mas pensando em gastar só em oito para colocar a Casa em ordem”, disse em entrevista à ‘Rádio Piratininga’.

“Embora a responsabilidade política seja do ex-prefeito, a responsabilidade jurídica é do município. Nós que assumimos somos responsáveis e vamos reconhecer e pagar essas dívidas. Queremos quitá-la até o fim do ano”, completou.

Além de apertar os cintos, o tucano pretende encaminhar à Câmara Municipal ainda nesta semana um projeto de lei para parcelamento da dívida ativa. A ideia do governo é que moradores em débito com a prefeitura possam dividir o valor em dez vezes.

A equipe do governo anterior nega a informação oficial. O PT admite ter deixado uma dívida menor, avaliada em R$ 18,2 milhões.