Itamaraty lamenta morte de vice-ministro da Bolívia

- 19:01

Da Agência Brasil



O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota, hoje (28), em que externa solidariedade pela morte do vice-ministro de Regime Interior e Polícia da Bolívia, Rodolfo Illanes.

A nota diz que “o governo brasileiro recebeu, com pesar e consternação, a notícia do assassinato do vice-ministro de Regime Interior e Polícia do Estado Plurinacional da Bolívia, Rodolfo Illanes.”

“Ao condenar enfaticamente tal ato de violência, expressamos a mais sentida solidariedade aos familiares do vice-ministro Illanes e ao governo boliviano”, finaliza o documento.