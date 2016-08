Itália resgata número recorde de imigrantes em um dia

Home

- 14:23

Roma



A Guarda Costeira italiana resgatou 6,5 mil imigrantes somente ontem (29) no Canal da Sicília, que fica no Mar Mediterrâneo. Este é o maior número registrado de resgates em um único dia. A Guarda Costeira fez 40 operações marítimas para tirar das águas os 6,5 mil imigrantes. As informações são da Agência Ansa.



De sexta-feira passada até hoje, foram socorridas cerca de 10 mil pessoas, a maioria que viajava em navios clandestinos e fazia a rota entre a Líbia e a Itália. Por estar no Mediterrâneo e próximo de países do norte da África e do Oriente Médio, a Itália é uma das nações europeias que mais recebem imigrantes.



Diariamente, milhares de pessoas tentam chegar ao continente para solicitar asilo político e iniciar uma nova vida. O fluxo de refugiados atual já é considerado o maior desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).