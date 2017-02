Isabel Fillardis representa a Padroeira na avenida

Home

Unidos da Vila Maria é a terceira escola de samba a desfilar hoje em São Paulo



Paula Maria Prado

Aparecida



A atriz carioca Isabel Fillardis se rendeu ao samba paulistano. Nessa sexta-feira (24), a partir da 1h25, ela, que será destaque na escola de samba Unidos da Vila Maria, de São Paulo, representará na avenida uma das mais importantes santas católicas -- principalmente para o Vale do Paraíba: Nossa Senhora Aparecida.

Como noticiado pelo O VALE no início do ano, a agremiação, que ano passado homenageou Ilhabela, com o enredo “A Vila mais famosa é a mais bela, Ilha bela da fantasia”, este ano se volta novamente à região, em homenagem -- com o aval da igreja católica -- aos 300 anos do encontro da imagem da Padroeira do Brasil no rio Paraíba.

“Aparecida, a Rainha do Brasil. 300 anos de amor e fé no coração do povo brasileiro” é o enredo da vez. E, apesar de algumas fantasias já terem sido reveladas, os detalhes permanecem em segredo.

“Infelizmente não posso adiantar nada sobre o figurino!”, ri a atriz fazendo mistério. “O Sidney França, carnavalesco, não deixou eu falar nada! O que sei é que venho no ‘Pede Passagem’ (como é chamado o elemento alegórico que vem antes do abre alas, logo no início do desfile da escola de samba) !”

“Isabel, por toda sua história, ilustrará o sentimento do povo brasileiro por sua Rainha e Padroeira”, afirmou o carnavalesco justificando a escolha da atriz para a representação.

Devoção. “Fiquei muito honrada com o convite da escola. Muito mesmo! Não vejo problema algum em falarmos de algo tão forte quanto Nossa Senhora no Carnaval. E o apoio da igreja é algo maravilhoso porque assim os devotos e fieis também abraçaram a escola e começaram a ver tudo de uma outra forma”, afirmou.

Esta, aliás, não será a primeira vez da atriz na avenida. Ela frequenta a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, desde 1994. “Adoro samba e minha escola do coração é a Estação Primeira de Mangueira, do Rio de Janeiro. E agora veio a Vila Maria, de São Paulo, para o meu coração também”.

A atriz nos contou que também é devota de Nossa Senhora Aparecida. “Sou devota desde a adolescência e tenho certeza de que ela intercedeu na minha vida em muitos momentos. Aliás, não foram poucos, viu!”, revela.

Ciente de sua responsabilidade, a atriz se diz preparada para o desafio. “Sei o tamanho da responsabilidade de valorizar a fé do brasileiro, inclusive a minha. Representar a mãe negra que protege e ama seus filhos é algo muito forte, e eu vivo isso em casa, com a minha mãe me protegendo e eu protegendo meus filhos. É um grande presente que a essa linda escola me deu”, continua.

Uma das primeiras atrizes negras a figurar na Rede Globo, principal emissora de televisão do país, Isabel, mais do que representar a santa católica, entra na avenida para também reafirmar a sua brasilidade, bem como a força e a beleza da mulher negra. “Acho que tudo aquilo que é tabu precisa ser debatido. A questão racial é antiga. Mas depois de muita luta, a colocação do sistema de cotas e mudanças nas leis fizeram com que viesse à tona essa questão de forma a não colocarmos mais as coisas para debaixo do tapete”, cravou.

Projetos. Longe das novelas, a atriz não tem medo de dizer que quer voltar a televisão. “Eu não deixei as novelas de lado! Eles é que me deixaram, mas quero muito voltar!”, afirmou.

E, de olho nesse projeto, Isabel criou um piloto de um programa que pretende apresentar a vários canais. “Depois do Carnaval poderei falar mais sobre isso”, faz mistério. “No momento, estou buscando patrocínio para o meu espetáculo ‘Lapinha’, para uma nova temporada”.

A peça em questão conta a história de uma atriz e cantora lírica negra do século 18, dona de uma voz incrível, e que precisou pintar o rosto de branco para cantar nos palcos das casas de ópera na época.

Agenda. A Unidos da Vila Maria desfila logo depois de Tom Maior (23h15) e Mocidade Alegre (0h20) nesta primeira noite de desfiles. “Eu me emociono quando eu paro para pensar no privilegio que é desenvolver um carnaval sobre os 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida, isso é um presente na minha vida”, afirmou França, em nota do portal “A12”, de Aparecida.

Essa é a primeira vez que a igreja dá o aval a inserção de imagens sacras na maior manifestação cultural brasileira. Em 1989, a Beija-Flor de Nilópolis, tentou levar a avenida a imagem de Jesus Cristo, mas foi proibida. Além dela, a Mocidade e a Unidos do Viradouro também enfrentaram problemas. Por isso a expectativa em cima da Vila Maria e de Isabel.