IPEM realiza verificação de radares na via Dutra

Home

- 15:23

Redação

Taubaté

O IPEM-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), órgão do Governo do Estado que tem como finalidade proteger o consumidor, estará nesta quinta-feira, em três cidades da região para verificar o funcionamento dos radares desses municípios.



Receberão a visita dos fiscais as cidades de São José, Taubaté e Caçapava. Nessas duas últimas, a vistoria será nos radares da instalados na Rodovia Presidente Dutra, no km 130 em Caçapava e km 110, em Taubaté. As operações começarão às 9h.



No mesmo dia, às 22h, serão analisados os radares de São José, na Avenida Cassiopeia com a Avenida Andrômedra no Jardim Satélite, posteriormente, o radar localizado na Avenida Lineu de Moura no bairro Urbanova.



Diariamente, o IPEM-SP verifica os radares de velocidade em todo o Estado de São Paulo. Conforme a Portaria Inmetro 544/2014, é obrigatória a aferição uma vez por ano ou toda vez que o equipamento passar por reparo.

Procedimento. A aferição no radar leva de 20 minutos até uma hora. A ação envolve os fiscais do IPEM-SP, equipe da empresa responsável pelo radar e agentes de trânsito. Para evitar acidentes, na ocasião fica impossibilitada a passagem na via pelos pedestres e veículos. Em caso de chuva, a verificação é cancelada.



Caso o equipamento seja aprovado, recebe um certificado válido por um ano. Quando há reprovação a empresa fabricante é notificada a corrigir o erro. Esta ação será realizada pela regional do IPEM-SP em São José dos Campos.