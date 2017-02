Investigado por homicídio é preso em operação da polícia em São José

Home

- 20:08

Redação

São José dos Campos

Uma operação da Polícia Civil e do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos), da Polícia Militar, no bairro Santa Inês, prendeu um homem investigado por homicídio em São José dos Campos.



De acordo com a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), os agentes foram em busca de um procurado que atende pelo apelido de 'Jakão'. Apesar de não encontrá-lo, a polícia conseguiu prender seu parceiro, também investigado por homicídio, e conhecido por 'Alemão'. Ele estava em posse de um revólver, calibre 38.



Além do investigado, os policiais também apreenderam dois adolescentes com entorpecentes. O procurado Jakão segue foragido.