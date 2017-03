Internauta vende notas de dinheiro falsas na região

Home

São José dos Campos

Saia da crise. Com essa chamada, um internauta da região tenta vender notas de dinheiro falsas em grupos de 'compra e venda' na rede social Facebook.



De acordo com uma publicação feita por um perfil falso em um dos grupos, as notas passam no 'teste da luz negra', lanterna que detecta a autenticidade da nota. Elas teriam também alto relevo e marca d'água em perfeito estado, para que os compradores pudessem repassá-las.



Foram expostas notas de R$ 10, R$ 20, R$ 50, e R$ 100. O internauta, que pediu sigilio, deixou um número de telefone para quem se interessasse. A reportagem de O VALE tentou entrar em contato, mas não teve suas ligações atendidas.



Questionada, a Polícia Militar informou que existem medidas de prevenção para esse crime, e que elas estão, principalmente, concentradas na orientação das pessoas para identificação do dinheiro falso e nos cuidados para verificação em determinadas situações.