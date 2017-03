Interditado desde 2009, aterro custa R$ 7,6 milhões em quatro anos

Home

- 16:21

Aterro de Taubaté não pode receber lixo domiciliar há oito anos, mas é mantido para receber resíduos de construção civil

Redação

Taubaté

Embora esteja sem receber resíduos domiciliares desde 2009, quando foi interditado pela Cetesb, o aterro sanitário de Taubaté custou à prefeitura ao menos R$ 7,6 milhões apenas nos últimos quatro anos.

O montante foi pago para a empresa Resitec Serviços Industriais, que foi contratada em março de 2013, já na gestão Ortiz Junior (PSDB), para manter o aterro funcionando para receber resíduos da construção civil.

Inicialmente, esse contrato custava R$ 811 mil a cada seis meses. Na última renovação, assinada em 8 de fevereiro, esse valor já chegava a R$ 895 mil por semestre. Segundo o governo tucano, o aterro recebe hoje toda demanda de material inerte oriundo da construção civil, como reformas de residências, pontos comerciais, indústria e obras da prefeitura, além do material que é recolhido por caçambeiros e entregue nos PEVs (Ponto de Entrega Voluntária).

“Sem o aterro devidamente licenciado todo este material estaria disposto em áreas públicas, áreas verdes (praças), terrenos particulares e córregos contribuindo para a proliferação de animais peçonhentos”, alegou a prefeitura, que paga R$ 13,00/m³ para disposição dos materiais no local.

Operação. Segundo a prefeitura, o contrato com a Resitec foi prorrogado “por necessidade de manter o aterro em operação, conforme legislação vigente e orientação da Cetesb”.

“Os serviços acordados em contrato são: segregação de materiais não inertes destinados para transbordo e acomodação deste material no aterro, tendo disponível no local máquinas, equipamentos, veículos e pessoas”, informou a administração, em nota.

No aterro ainda acontecem serviços de operação de transbordo do lixo domiciliar para aterro contratado e licenciado, trituração e acomodação de resíduo vegetal. Entre agosto de 2010 e o início da operação da PPP (Parceria Público Privada) da Limpeza Urbana, em junho passado, a Resitec também era responsável pelo transbordo e o transporte do lixo domiciliar para o aterro de Tremembé. Recebia, a cada três meses, R$ 657 mil pelo serviço.

Câmara cobra a ‘volta’ do lixo domiciliar

A Câmara aprovou esse mês requerimento do vereador Digão (PSDB) para pedir informações sobre a possibilidade do aterro voltar a receber lixo domiciliar. Segundo o tucano, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado informou que isso seria possível, desde que a prefeitura tomasse medidas para sanar alguns problemas no local, como o tratamento adequado ao chorume e combate à erosão.

Questionada pela reportagem, a gestão Ortiz Junior informou que “não há previsão de que este aterro receba resíduos domiciliares”, sem explicar qual seria o impeditivo.