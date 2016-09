Integrante de quadrilha de roubo a casas é presa em Taubaté

Home

Uma mulher foi presta por porte ilegal de arma na noite desta sexta-feira, em Taubaté. A suspeita foi capturada pela Polícia Civil após uma operação no bairro do Bonfim, em um condomínio.



A mulher faz parte de uma quadrilha especializada em roubos de casas na cidade. Ela informou a base de operação do grupo, e lá foram apreendidos uma arma com numeração raspada, quatro balas, balança, câmera e jóias. Mais ninguém foi preso.



A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da cidade investida o caso. A mulher foi encaminhada para a cadeia de Pindamonhangaba.