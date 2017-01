Integração do BRT é desafio à obra de R$ 800 mi em São José

Home

- 20:53

Secretaria de Mobilidade Urbana prepara uma revisão no estudo de implantação do sistema; viabilizar a integração do BRT com as linhas de ônibus existentes na cidade está entre as prioridades da prefeitura

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Mudanças à vista no projeto do BRT (Transporte Rápido por Ônibus) em São José dos Campos. A Secretaria de Mobilidade Urbana prepara uma revisão no estudo de implantação do sistema, desenhado no governo Carlinhos Almeida (PT).

Viabilizar a integração do BRT com as linhas de ônibus existentes na cidade está entre as prioridades do governo Felicio Ramuth (PSDB).

Somente após essa revisão no projeto, a prefeitura vai lançar o edital de licitação para o início da obra, avaliada em R$ 800 milhões. “É preciso verificar como o BRT se integra ao restante do sistema de transporte da cidade. Temos uma concessão dividida em três lotes. Não posso colocar um novo sistema para rodar, fazendo uma licitação em separado, sem integrar com o modelo atual”, afirmou o secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Guimarães.

As empresas que operam o transporte coletivo em São José, sob concessão, são Expresso Maringá, Saens Peña e CS Brasil. A ideia é permitir que o usuário do Bilhete Único consiga embarcar no modal a ser implantado pagando uma única tarifa.

Outro objetivo da análise no projeto é enxugar custos e, assim, evitar que o BRT saia mais caro que o planejado. O financiamento será feito pela Caixa. “Estamos rediscutindo a parte de infraestrutura de sistemas e da integração com os outros modais. É um grande projeto para São José”, completou Guimarães.

Concluída a revisão, e após o aval da Caixa, a Secretaria de Gestão Habitacional e Obras irá publicar o edital de concorrência. Todos esses trâmites impossibilitam que a administração defina uma data para o começo da construção dos corredores nas principais avenidas de São José. "É muito prematuro falar sobre previsão de início das obras”, declarou o secretário de Gestão Habitacional e Obras, José Turano Júnior.

Projeto. Batizado de Mobi pelo governo Carlinhos Almeida (PT), o sistema foi dividido em dois lotes, que juntos somam 62 quilômetros. Pela programação do lote 1, serão implantados os seguintes corredores: Estrada Velha/Bacabal, Andrômeda, Interligação Centro-Sul e Centro 1.

O lote 2 prevê corredores nas avenidas dos Astronautas e JK, além de três vias da região central de São José. Há ainda a previsão de obras para construção de CCO (Centro de Controle Operacional) do BRT.