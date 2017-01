Instituto oferece bolsa-auxílio para jovens universitários

Home

- 19:02

Redação

São José dos Campos

O instituto Semear abriu inscrições para o programa de bolsa-auxílio a universitários na região. Os jovens aprovados no processo seletivo vão receber ajuda financeira no primeiro ano acadêmico, com o valor da bolsa podendo chegar a R$ 3.500 por ano.

As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de fevereiro no site no instituto, e as vagas são destinadas a estudantes em condição de vulnerabilidade social que estejam no primeiro ou no segundo ano do curso superior.

O estudante precisa ter estudado em escola pública ou particular com bolsa integral nos últimos cinco anos. Eles precisam ter sido aprovados em qualquer universidade pública do país ou em universidades particulares de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí com bolsa no Prouni.