Instituto de apoio luta a favor da vida na RMVale

Home

- 11:51

Além do atendimento pessoal e via telefone, voluntários ajudam milhares de pessoas com o auxílio das tecnologias como chat e Skype; Série da Netflix dobra busca por atendimento

Caíque Toledo

São José dos Campos

Um milhão de pessoas são atendidas por ano pelo CVV (Centro de Valorização da Vida), instituto de apoio emocional e prevenção ao suicídio no Brasil.

Com mais de 2.000 voluntários espalhados por todo o país, o CVV faz atendimentos por telefone, chat online, skype, além de pessoalmente. Tudo a favor da vida.

De acordo com o último levantamento divulgado pela OMS (Organização Mundial da Saúde), mais de 800 mil suicídios foram registrados em 2015 em todo mundo -- 75% deles em países de média e baixa renda.

O Brasil, na oitava posição do ranking, teve mais de 12 mil casos por ano. O CVV atua há 55 anos, tendo atendimentos 24 horas por dia no telefone 141, em horários específicos pelo site www.cvv.org.br e pessoalmente em mais de 70 postos de atendimento espalhados em 18 estados e mais o Distrito Federal.

No Vale do Paraíba, são duas unidades à postos para atendimento pessoalmente: uma em São José, no Jardim Paulista, que atende diariamente das 7h às 23h, e uma em Taubaté, na região central, das 15h às 19h todos os dias.

O instituto mantém também outras atividades relacionadas ao apoio emocional, com ações abertas. Em São José, o CVV possui o Hospital Francisca Julia, que atende pessoas com transtornos mentais e dependência química.

Dados. De acordo com dados do Ministério da Saúde, de 2014, a maior mortalidade por suicídio é entre os idosos -- limitações físicas, perda de autonomia e morte de entes queridos são os principais fatores, de acordo com a SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia).

Enquanto o maior índice de suicídio está entre os idosos, a faixa etária entre 15 e 19 anos registra o maior aumento. A alta de casos nesta faixa etária chegou a 30%, superior a 10,8% na média entre 2000 e 2012.

“A maioria das pessoas, cerca de 70% delas, dá algum tipo de sinal [de que pensa em tirar a própria vida], mas muitas vezes são banalizados. Frases como ‘a vida não vale mais a pena’; ‘melhor morrer’; ‘queria desaparecer’ são sinais de alerta. Esse alerta é um pedido de ajuda comum, pois todo suicida tem uma ambivalência: ele quer morrer porque quer fugir dos problemas, mas também quer ajuda”, afirma a coordenadora da Comissão de Combate ao Suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria, Alexandrina Meleiro.

Série da Netflix dobra busca por atendimento

“Oi, é a Hannah. Hannah Baker.”

Essas são as primeiras palavras da série 13 Reasons Why (no Brasil, Os 13 Porquês), e, ao mesmo tempo, o começo das últimas falas da protagonista do seriado.

Lançado na semana passada pelo canal de streaming Netflix, a série rapidamente conquistou o público, mantendo especialmente os adolescentes vidrados em uma história chocante -- e extremamente necessária.

Os 13 episódios contam a rotina de uma escola americana após o suicídio da jovem Hannah Baker. A adolescente de 17 anos, no entanto, deixa uma série de fitas gravadas por ela mesma, endereçada a 13 pessoas, contando que cada uma delas foi um motivo que a levou a um suicídio.

Ao longo da trama, são mostradas cenas de bullying, terrorismo psicológico e estupro. O resultado é uma série instigante, que, se tem pontos falhos na história e muitas vezes se arrasta demais enquanto o co-protagonista Clay Jensen vai ouvindo as fitas, traz à tona um debate importantíssimo.

Atendimento. A série foi lançada na sexta-feira, dia 31 de março, e, desde então, o número de e-mails recebidos pelo CVV (Centro de Valorização da Vida) mais do que dobrou.

De acordo com o porta-voz do instituto, em pelo menos 50 dos atendimentos entre sexta e segunda-feira houve a menção do seriado como a origem. Com o sucesso da série, o próprio Netflix criou uma página com endereços de institutos de apoio em todo o mundo.



Hannah Baker, protagonista da série 13 Reasons Why (Foto: Divulgação)