Insistência de Ortiz gera incertezas na coligação

- 20:51

Para parte dos vereadores da base aliada, manter tucano como candidato vai prejudicar todo o grupo



Taubaté

Adecisão do prefeito afastado de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB), de insistir em sua candidatura à reeleição e não aceitar ser substituído, dividiu a opinião de vereadores de partidos aliados.

Para parte do grupo, o fato de Ortiz continuar como o candidato irá atrapalhar também os 205 postulantes a vereador da coligação, formada por 13 partidos. “Você gasta mais tempo explicando ao eleitor a situação do candidato a prefeito do que falando das suas propostas como vereador”, disse João Vidal (PSB).

Os parlamentares reclamam que os candidatos não receberam o material prometido pela coligação para suas campanhas. Os mais prejudicados seriam aqueles ainda sem mandato. “Todos os candidatos estão apavorados, não receberam cobertura nenhuma, o material prometido. Os comícios estão todos vazios”, resumiu Bilili (PSDB). “A gente não vê os candidatos da coligação felizes. Mesmo eles têm uma dúvida grande na cabeça”, afirmou Digão (PSDB), que classificou a decisão do colega tucano de “egoísmo total”.

Já os vereadores mais próximos de Ortiz defenderam a decisão do tucano. “Ele ainda está como candidato porque a Justiça permite, há recursos possíveis. Acho que está certo em não desistir”, disse Graça (PSD). “Se ele ainda tem chance de lutar, que lute até o final”, afirmou Jeferson Campos (PV).

Ortiz Junior não se pronunciou ontem sobre o assunto.

Sem apoio. Apesar do clima de insatisfação, os aliados não acreditam que a decisão do PSDB, que liberou os vereadores a fazerem campanhas independentes e apoiarem outros candidatos a prefeito, possa ter um ‘efeito manada’.

Por enquanto, nenhum outro partido da coligação adotou medida semelhante. “Ele [Ortiz] teria o direito de insistir até ser impugnado. Mas, como os juristas do próprio PSDB dizem que a chance dele é zero, deveria ter reconhecido o problema e dado a oportunidade de a coligação indicar outro nome”, afirmou Digão. “Isso poderá trazer consequências sérias para o partido, uma mancha para o PSDB de Taubaté”, concluiu.

Nessa quinta-feira, os vereadores do PSDB devem se reunir com o governador Geraldo Alckmin (PSDB) para oficializar o posicionamento. “Não vou participar de comício com ele [Ortiz], farei minha campanha independente. Não vou pedir voto para ele”, afirmou Bilili de Angelis.

Evento de apoio deixou gosto de ‘traição’

Um dos motivos que levaram vereadores da coligação a se sentirem “traídos” por Ortiz Junior foi o evento realizado no dia 17 de agosto, para o lançamento oficial da campanha do tucano.

Na ocasião, o prefeito afastado afirmou publicamente pela primeira vez que, caso não conseguisse liberação para a candidatura até o prazo máximo para substituição nas urnas, aceitaria a troca e apoiaria o novo nome escolhido pelos aliados.

O discurso foi feito diante de quase todos os vereadores da coligação. Na ocasião, Ortiz não chegou a dizer quem seria o ‘plano b’, mas afirmou que poderia ser qualquer uma das lideranças do grupo.

A declaração foi entendida na época como um sinal de que o tucano já teria aceitado essa ideia. De lá para cá, a Justiça Eleitoral indeferiu o pedido de registro de candidatura do prefeito afastado, o que fez aumentar a pressão pela troca. O prazo para a subsituição do candidato terminou anteontem, no dia 12.