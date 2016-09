Inscrições para vestibular do ITA terminam hoje

Home

Hoje é o último dia para as inscrições no vestibular do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), em São José.

As inscrições podem ser realizadas pela internet com o pagamento da taxa de R$ 140. É necessário ser brasileiro e ter no máximo 23 anos.

Nesta edição serão oferecidas um total de 110 vagas - 30 a menos que 2015 - para seis cursos de graduação em engenharia, aeronáutica, mecânica-aeronáutica, eletrônica, civil-aeronáutica, computação e aeroespacial.

As provas serão aplicadas de 13 a 16 de dezembro.