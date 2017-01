Inscrições para creches estão abertas em Jacareí

Home

Vinte e três creches estão com inscrições abertas para período integral (berçário) e parcial (maternal) no ano de 2017, em Jacareí.



Os pais que tiverem interesse têm de comparecer na sede da Secretaria de Educação do município, a partir das 8h, e retirar as senhas.



A chefe de Divisão de Creches da cidade, Rosana Mazzeo, reforça que as inscrições estão disponíveis desde já, não as matrículas.



“Foram distribuídos folhetos informando o processo de matrícula nas creches, mas é de extrema importância ressaltar que neste momento, estão sendo realizadas as inscrições para as creches de período integral e período parcial, não as matrículas”, contou.



É importante ressaltar que alguns critérios serão levados em conta para adesão às vagas.



Confira, abaixo:



Período Integral (Berçário)

Mães trabalhadoras, inseridas no Programa Bolsa Família;

Mães trabalhadoras com a menor renda per capita;



Período parcial (Maternal)

Data de nascimento, priorizando as crianças com maior idade;

Com endereço mais próximo da Unidade Escolar.



Documentação necessária

Para a realização das inscrições os pais ou responsáveis legais devem apresentar os seguintes documentos:



Período Integral (Berçário)

Certidão de nascimento da criança (ou RG);

Comprovante de endereço no nome do responsável pela criança;

Comprovante de trabalho da mãe;

Comprovante de renda das pessoas que moram na residência;

Extrato do último pagamento do Programa Bolsa Família (se for beneficiário desse programa).



Período parcial (Maternal)

Certidão de nascimento da criança (ou RG);

Comprovante de endereço no município de Jacareí, no nome do responsável pela criança.



A Secretaria de Educação fica localizada na rua Lamartine Delamare, 69 – Centro.