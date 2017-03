Inpe desenvolve combustível à base de etanol para foguetes

Home

Material pode ser utilizado pelos motores em qualquer estágio do lançamento, segundo o Instituto

O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) desenvolveu um combustível limpo e mais barato para foguetes e motores de satélites usando etanol e água oxigenada. O combustível foi desenvolvido no LCP (Laboratório Associado de Combustão e Propulsão) do Inpe, em Cachoeira Paulista.

A mistura utiliza uma combinação de etanol e etanolamina --composto orgânico-- que reage com peróxido de hidrogênio, a popular água oxigenada, concentrado a 90%. A mescla desses elementos, catalisada por sais de cobre, entra em combustão espontaneamente, culminando na propulsão do estágio satélite. Detalhe: sem a necessidade de uma fonte de ignição externa.

“A eficiência é próxima a dos propelentes tradicionalmente utilizados em propulsão, a hidrazina e o tetróxido de nitrogênio. Porém, os nossos propelentes não são nocivos à saúde, ao contrário dos outros dois”, disse Ricardo Vieira, chefe do LCP.

Custo. O novo combustível pode ser usado em motores de apogeu, quando da transferência de órbita de satélites, ou em últimos estágios de veículos lançadores. Mas o destaque da nova mistura é o custo.

A importação de hidrazina e de tetróxido de nitrogênio custa R$ 712 e R$ 1.340 o quilo, respectivamente. O peróxido de hidrogênio 90% é preparado no LCP a um custo aproximado de R$ 15 o quilo e o combustível à base de etanol/etanolamina, de R$ 35 o quilo.

“Descobrimos que o etanol funciona muito bem nessa reação. Com ele, o atraso de ignição é bem menor, aumenta o desempenho do motor e reduz os custos do combustível. A decomposição do peróxido a 90% eleva muito a temperatura do sistema, o que facilita na ignição do motor”, explicou Vieira.